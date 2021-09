Poprawki do Polskiego Ładu. Będą ulgi dla samozatrudnionych i pracujących emerytów. Jakie?

"Zgodnie z rekomendacją premiera zgłosiliśmy poprawkę wprowadzającą tzw. ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł miesięcznie" - napisał Twitterze Łukasz Schreiber, poseł PiS z Bydgoszczy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - "To rozwiązanie, o którego wprowadzenie do Polskiego Ładu apelowali drobni przedsiębiorcy i samozatrudnieni. Nieco wyższe podatki zapłacą jedynie ci z wyższymi dochodami. Osoby prowadzące JDG, które dziś rozliczają się na podatku liniowym, będą miały czas, aby przejść na skalę podatkową i płacić mniej".