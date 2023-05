Popyt na silosy zbożowe jest bardzo duży. Wielu rolników, także z regionu, chce skorzystać z dopłat

- Dowiedziałem się, że ze względu na ogromne zainteresowanie dopłatami do silosów zbożowych nie ma szans,żeby wszyscy rolnicy zdążyli z inwestycjami nawet przed końcem żniw, a niektórzy mogą poczekać do przyszłego roku! - mówi gospodarz z pow. świeckiego.

Dużo wstępnych ofert

- Dobrze, że będą te dopłaty, ale informacje o nich spowodowały, że niektórzy odłożyli zakupy do czasu rozpoczęcia naboru wniosków - twierdzi Wacław Górny, właściciel żnińskiej firmy Inter-Vax , sprzedającej także silosy. - Zainteresowanie kupnem silosów (z refundacją) jest rzeczywiście bardzo duże. Termin realizacji zamówienia to może być nawet rok.

Młody rolnik dostanie więcej

ARiMR wyjaśnia, że wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi: 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika; 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców. To będzie pomoc w formie refundacji: do 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku młodego rolnika; do 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych wnioskodawców.

- Jeśli jest tak duże zainteresowanie nowymi silosami, to dobrym sposobem na rozładowanie sytuacji byłaby możliwość częściowej refundacji także np. używanych silosów - uważa rolnik z pow. świeckiego.