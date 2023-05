Co wpływa na uprawę rzepaku? Opinie naukowców i sztucznej inteligencji

Co zagraża produkcji rzepaku?

Do tego wycofywane są kolejne środki ochrony roślin. - Czy te substancje będą zastąpione skutecznymi? - pytała prof. Szczepanek. - Wiadomo, że nie są skuteczne przy jednym stosowaniu, co oznacza, że trzeba ich używać więcej. Trudno to wszystko pogodzić. Szacowane obniżenie plonu rzepaku wskutek wycofywania substancji aktywnych jest spodziewane od 20 do 50 proc. To bardzo dużo. Szansą są nowe odmiany, bardziej odporne. Takich szukamy.