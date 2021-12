Porozumienie na budowę „małej obwodnicy” Sępólna z Urzędem Marszałkowskim podpisane [zdjęcia]

Trójstronne porozumienie dotyczy budowy nowego 1,5 kilometrowego odcinka między Grochowcem a Niechorzem (Siedlisko), który połączy wschodni węzeł planowanej obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 241, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Nowa droga połączy się z planowanym rondem. Oprócz drogi krajowej i wojewódzkiej do skrzyżowania z ruchem okrężnym dochodzić będzie droga gminna na Jastrzębiec. Trasa umożliwi całkowite wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta i poprawę bezpieczeństwa.

- Z przeprowadzonych badań wynika, że połowa ruchu napływającego do Sępólna Krajeńskiego z południa, to ruch z drogi krajowej nr 25 od strony Bydgoszczy. Druga połowa to z kolei pojazdy wjeżdżające drogą wojewódzką 241 od strony Więcborka i dalej z Poznania. Tak zwana mała obwodnica wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy napływający od strony Poznania oraz usprawni przejazd aut jadących od strony Bydgoszczy w kierunku Więcborka – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.