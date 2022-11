Pościgi samochodowe w najlepszych odsłonach. Zobacz sam jakie widzowie oglądają najczęściej

Reżyser Edgar Wright powiedział, że wyobrażał sobie tę scenę jako "muzyczną wersję napadu na bank i pościgu samochodowego". I to jest właśnie to, co nam dał. W filmie widzimy Ansela Elgorta uciekającego przed prawem, wykonującego improwizowane akrobacje w swoim czerwonym Chevrolecie Impala. Podkład muzyczny zapewniła grupa rockowa Jon Spencer Blues Explosion's Bellbottoms.

Kolejne miejsca

4. The Fate of the Furious (Los wściekłych) – 47,740,000 wyświetleń; 5. Mad Max: Fury Road (Droga Furii) – 47,300,000; 6. Fast and Furious 4 (Szybcy i Wściekli 4) – 27,787,000; 7. The Fast and the Furious (Szybcy i Wściekli) – 23,159,000; 8. Fast Five (Szybka piątka) – 21,955,000; 9. Spectre (Widmo) – 15,381,000; 10. Mission: Impossible 2 (Misja: Niemożliwe 2) – 15,310,000.