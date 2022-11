Uwaga na fake newsy. W Polsce nie ma obowiązku wymiany ogumienia z letniego na zimowe

- Gdy ta informacja ukazała się w internecie, otrzymywaliśmy mnóstwo telefonów z zapytaniami. Nie jest to prawda. W Polsce nie ma takiego obowiązku. Co nie znaczy, że nie doradzamy kierowcom wymianę ogumienia w samochodach, gdy warunki atmosferyczne stają się do tego odpowiednie – mówi nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W przyszłym tygodniu ochłodzi się

Co prawda na razie na Kujawach i Pomorzu znów zapanowała wyżowa aura i do soboty temperatura w dzień będzie podnosić się do 12 stopni Celsjusza, a nocami od 5 do 7, ale później zacznie się ochładzać.