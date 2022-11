Spada zdawalność egzaminów na prawo jazdy w regionie i całym kraju. Powodem są niskie ceny?

We włocławskim WORD-zie egzamin teoretyczny zalicza 56 proc. kursantów, zaś praktyczny 38.

- Zdawalność egzaminów, zwłaszcza teoretycznych, spada. Przy czym jest to tendencja ogólnopolska. Moim zdaniem tak się dzieje, ze względu na niską cenę egzamin ów - to zaledwie 30 złotych za każde podejście. A zatem wielu kursantów podchodzących do testu na zasadzie „chybił – trafił”. Jak się uda o oczywiście dobrze, a jak nie nie to zawsze można spróbować ponownie – zauważa Marek Staszczyk, dyrektor WORD w Toruniu (z filią ośrodka w Grudziądzu).