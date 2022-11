Pamiętajmy o ofiarach wypadków drogowych z regionu. I naprawdę zdejmijmy nogę z gazu!

– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest na całym świecie w dniach 18-20 listopada 2022 roku. To wydarzenie upamiętniające tych wszystkich, którzy odeszli oraz zostali ciężko ranni na skutek wypadków. Święto służy także zwróceniu uwagi na cierpienie wszystkich poszkodowanych tymi tragicznymi zdarzeniami, w tym rodzin ofiar – mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w wypadkach na drogach całego świata ginie około 1,3 miliona osób rocznie, od 20 do 50 milionów zostaje rannych, a wiele z nich doświadcza niepełnosprawności do końca życia.