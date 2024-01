Poseł Joanna Borowiak mówi o sytuacji emerytów po rządach Prawa i Sprawiedliwości

Zobowiązanie do poprawy warunków życia. Priorytet polityki społecznej PiS

Poseł Maląg podkreśliła, że priorytetem ich partii jest tworzenie warunków do życia w coraz lepszych warunkach dla rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych oraz seniorów. - Polityka społeczna to nasze DNA - podkreśliła. Przypomniała również, że Prawo i Sprawiedliwość przywróciło różnicowany wiek emerytalny, co według niej stanowi działanie godnościowe, pozwalające seniorom na podejmowanie decyzji dotyczących czasu przejścia na emeryturę.

Maląg oceniła, że dzięki działaniom rządu PiS, sytuacja na rynku pracy jest obecnie korzystna. Podkreśliła także wprowadzenie "godnych waloryzacji" emerytur oraz "godnego podniesienia minimalnej emerytury". Wśród osiągnięć rządu wymieniła także 13. i 14. emeryturę oraz wprowadzenie emerytury zwolnionej z podatku do 2500 zł. Zaznaczyła, że mimo osiągnięć, są jeszcze obszary, które wymagają uwagi, a PiS planuje inicjować nowe działania.