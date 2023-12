Poseł Krzysztof Brejza sądzi się z TVP. Sąd w Bydgoszczy wydał orzeczenie w tej sprawie

- Dzisiaj otworzyliśmy drzwi do prawdy. Są nimi drzwi do sali sądowej. Cieszę się, że zostały otwarte w przededniu powołania komisji do spraw Pegasusa - poseł Krzysztof Brejza skomentował wyrok, który zapadł w poniedziałek, 18 grudnia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Z wyroku - informacje w materiale Pereiry fałszywe

- Jak ustalił sąd, ujawniono w sposób zmanipulowany i fałszywy prywatną korespondencję powoda w postaci jego SMS-ów - sędzia Ewa Gatz-Rubelwska uzasadniała wyrok. - Przy czym skompilowano różne wypowiedzi powoda, z różnych lat, nawet te pochodzące sprzeda zaistnienia jakiejkolwiek afery w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Wiadomości dotyczące zupełnie różnych tematów i niektóre z nich przedstawiono jako wiadomości pochodzące od powoda, choć był ich adresatem. Przedstawiono to jako jedną, spójną wypowiedź, pochodzącą od powoda, kierowaną w jednym czasie do określonej grupy osób.

- Sąd miał też na uwadze, iż telefon powoda był niedostępny dla dziennikarzy TVP - mówiła sędzia Gatz-Rubelowska. - Dziennikarze nie mieli także dostępu do akt śledztwa w sprawie, jak wynika z pisma Prokuratora Okręgowego w Gdańsku, znajdującego się w aktach tej sprawy. Nie sposób też ocenić, że autor artykułu wykazał się rzetelnością i starannością, biorąc pod uwagę, iż kompilował różne wypowiedzi powoda na różne tematy, nawet te, w których powód był tylko ich adresatem. I uczynił to jedną wiadomością powoda, w jednym czasie kierowaną do określonej grupy osób.

W sprawie, która była procedowana w bydgoskim sądzie, analizowano między innymi dowody w postaci dokumentów Uniwersytetu Toronto. Wynikało z nich, że od kwietnia do października 2019 roku "doszło do wielokrotnych interwencji na telefon powoda systemem szpiegowskim Pegasus".

Mec. Dorota Brejza podkreśla, że jest zadowolona z orzeczenia sądu: - TVP ma się kierować misją publiczną, jest szczególnie zobligowana do zachowania obiektywizmu, bezstronności. To wszystko działo się w okresie wyborów po to, by wpłynąć na ich wynik - jak dodała, jest zadowolona również dlatego, że "udało się pokazać opinii, jak działały instytucje publiczne za rządów PiS".

- To też jest pierwszy wyrok, w którym sąd uznaje opinię Amnesty International, uznaje opinię laboratorium kanadyjskiego - komentował Krzysztof Brejza. - Sąd uznał, że to narzędzie zostało użyte do wpływu na wybory w 2019 roku. Publikowane były moje treści z telefonu, w sposób zafałszowany, zmiksowany. Sąd stwierdził, że zrobiono to ze złą wolą.

- To są standardy współczesnej Rosji, Białorusi. Rzeczywiście w 2016 roku Andriej Nawalny był atakowany przez Rossija 1 poprzez zafałszowaną jego korespondencję z pewnego komunikatora, przez telewizję rządową Putina - zaznaczał Brejza. - I to PiS robił w Polsce. To była mechanika niszczenia opozycji. Cyberbroń za miliony złotych po to tylko, by wpiąć w to polityka opozycji, wykraść jego SMS-y.

Jak dodał, przeczytano tysiące jego wiadomości SMS. - Oni sprawdzili pięć, czy sześć moich kampanii wyborczych. W momencie, kiedy nic nie znaleźli, wiedzieli, że nie ma tam nic przestępczego, posunęli się do manipulacji - podkreśla Brejza. - Do jakiego stanu ta władza doprowadziła państwo polskie? Do jakiego stanu doprowadzone zostały wszystkie instytucje, nasze, nadawcą publicznym?

Wyrok jest nieprawomocny.