Poseł Robert Kwiatkowski z Lewicy: - Jesteśmy na początku drogi, by oddłużyć szpital w Grudziądzu. Mamy determinację, aby do tego doszło

Poseł Lewicy jasno deklaruje: - To nie jest koncert życzeń, a realna perspektywa by móc rozwijać regionalne ośrodki opieki zdrowotnej, a takie jest jedno z założeń KPO. Placówki medyczne muszą funkcjonować właściwie, a właściwie to znaczy bez zadłużenia.

Poseł Kwiatkowski z Lewicy: - Apeluję do Platformy Obywatelskiej aby nie narzekali, a brali się do roboty

Robert Kwiatkowski dodaje, że mam nadzieję że niedługo odpowiednie resorty, czyli Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości zdołają wypracować jasne i czytelne kryteria, w ramach których będzie można ubiegać o środki na oddłużenie szpitala, a następnie sporządzić wniosek i przy współpracy wszystkich sił politycznych uda się ten palący problem dla grudziądzkiego szpitala a tym samym samorządu - rozwiązać. Jednocześnie przyznaje: - To jest początek drogi. Nie przyjeżdżam tutaj z workiem pieniędzy. Byłbym człowiekiem nieodpowiedzialnym gdybym obiecywał "gruszki na wierzbie". Mamy jednak silną determinację, aby doprowadzić do tego rozwiązania. Co do kryteriów przyznawania pieniędzy to trzeba je wypracować w taki sposób, aby szpital w Grudziądzu je spełniał i to jest zadanie urzędników i polityków. Apeluje do Platformy Obywatelskiej, aby nie narzekali, a brali się do roboty. Potępiam to że Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.