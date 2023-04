Posłowie PO w Grudziądzu: -Most północny to dodatkowa szansa na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych [zdjęcia]

Spotkania polityków PO w Grudziądzu

Poseł Grabarczyk (były minister infrastruktury) chwalił także inicjatywę budowy mostu położonego na północy Grudziądza, o który od dawna zabiegają władze miasta. - Most "północny" to dodatkowa szansa na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w mieście i powiecie.

Inflacja wiodącym wątkiem rozmów PO z grudziądzkimi przedsiębiorcami

Poseł Rosati podkreślał, że właśnie inflacja była jednym z wiodących wątków rozmów z przedsiębiorcami i samorządowcami w Grudziądzu. Jakie problemy zgłaszano? - Przedsiębiorcy skarżyli się przede wszystkim na niestabilność prawa w Polsce, a to nie sprzyja inwestycjom i rozwojowi. Skarżyli się też na kilkakrotny wzrost kosztów i przekonywali, że na dłuższą metę taka sytuacja jest nie do wytrzymania - dzielił się spostrzeżeniami Dariusz Rosati. - Apelowali, aby przywrócić zdrowy rozsądek podejmując decyzje.

Posłanka Gelert: - Grudziądz zasługuje na to, aby szpital funkcjonował bardzo dobrze

Z kolei do problemu zadłużonego szpitala w Grudziądzu oraz ogólnie dostępu do usług służby zdrowia odniosła się posłanka PO Elżbieta Gelert: - Aby ten szpital funkcjonował z dobrym zapleczem specjalistycznym potrzeba rozwiązań centralnych. Nie może być tak, że pojedyncze szpitale będą się zadłużały dlatego, że jest brak systemowych rozwiązań. One muszą paść. Szpital w Grudziądzu zasługuje na to, aby funkcjonował bardzo dobrze tym bardziej, że na bieżącej działalności się spina, a są pozostałości dawne, a to dlatego że miasto odważyło się by w danym czasie szpital powstał, a teraz musi ponosić konsekwencje.