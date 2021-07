Poszukiwany 54-latek z gminy Rogowo k. Rypina zatrzymany przez policję

W miniony wtorek (13.07.21 r.) dzielnicowy z gminy Rogowo udał się w rejon jednego ze sklepów w Pręczkach, w związku z naniesieniem na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszenia dotyczącego spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

– Po dojechaniu na miejsce policjant zauważył, że znajduje się tam osoba, która faktycznie spożywa alkohol, wobec czego podjął interwencję – tłumaczy st. asp. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – Podczas legitymowania dzielnicowy rozpoznał, że mężczyzna prawdopodobnie jest osobą poszukiwaną. Zatrzymany nie posiadał przy sobie dokumentów i sam podał swoje dane osobowe. Nie były one jednak prawdziwe. Funkcjonariusz nie dał się zwieść i postanowił dokładnie sprawdzić personalia mężczyzny. Po ostatecznym zweryfikowaniu jego tożsamości wyszło na jaw, że to 54-letni mieszkaniec gminy Rogowo, poszukiwany do odbycia 264 dni kary więzienia.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, skąd trafił do zakładu karnego. Wcześniej został jeszcze ukarany mandatem za wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do swojej tożsamości.