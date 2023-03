Potrącił dziecko na Podgórnej w Toruniu i uciekł. Policja szuka kierowcy volkswagena Agnieszka Romanowicz

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Podgórnej z Ogrodową, niedaleko Szkoły Podstawowej 24. Policja szuka sprawcy. Google Maps Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. 9-letni chłopiec szedł do szkoły, gdy potrącił go samochód.