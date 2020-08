Powiat chojnicki. Za pieniądze z promesy premiera Morawieckiego rozbudują Technikum przy ul. Kościerskiej? Taki jest plan starosty

W powiecie chojnickim mają apetyty na inwestycje. Jakie?

Fundusz Dróg Samorządowych - powiat z gminą Chojnice

- W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgłosiliśmy drogi: Ogorzeliny - Sławęcin i Ogorzeliny - Jerzmionki oraz Krojanty do drogi krajowej nr 22 - mówi "Pomorskiej" starosta Marek Szczepański.

Pierwszy projekt jest dwuletni. Wartość aż 17 mln zł, łącznie z budową ścieżek rowerowych do Sławęcina i do Jerzmionek. Drugi wniosek to droga Krojanty do drogi krajowej nr 22 za ok. 4,5 mln zł, również ze ścieżką rowerową.

Szczepański mówi, że drugie zadanie jest kontynuacją, bo jest już wykonana trasa od drogi nr 235 do Krojant. Oba nowe przedsięwzięcia są partnerskimi projektami z gminą Chojnice.