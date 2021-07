Powiat inowrocławski. Są wakacje, więc starostwo inwestuje w swoje szkoły ponadpodstawowe

Jak informują powiatowi urzędnicy, do szkół administrowanych przez starostwo, prowadzących kształcenie zawodowe trafił właśnie sprzęt komputerowy i multimedialny. Są to m.in.: 83 komputery, serwery, pakiety biurowe, oprogramowanie do tworzenia prostej grafiki, tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.

- Specjalistyczne wyposażenie zyskały pracownia komputerowa w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych, pracownia planowania żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz pracownia prowadzenia sprzedaży i pracownia organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych. Są to szkoły w Inowrocławiu - słyszymy w starostwie.

W inowrocławskiej "Budowlance" do końca wakacji powstanie nowa pracownia renowacji architektury

Ponadto, nowa pracownia renowacji architektury wraz z zapleczem sanitarnym oraz magazynem na narzędzie i materiały, powstanie do końca wakacji w inowrocławskim Zespole Szkół Budowlanych. Na instalację w niej czeka już nowy sprzęt komputerowy i programy.