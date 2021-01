Powiat inowrocławskim. Wypełniając PIT pamiętajmy o 1 procencie dla organizacji pozarządowych w powiecie inowrocławskim

Jak przypomina Beata Krzemińska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, samorząd wojewódzki od 2010 roku promuje kampanię pod nazwą "1 procent dla naszego regionu". W tym roku jest to już 11 edycja akcji. Co roku akcja przynosi po kilkadziesiąt milionów złotych, które trafiają do organizacji działających na terenie województwa, a jest ich około 370. Dla przykładu, w ubiegłym roku z 1 procenta podatku na rzecz stowarzyszeń non profit przekazach zostało 38,5 mln złotych. Było to półtora miliona złotych więcej niż rok wcześniej.

Odpiszcie jeden procent od podatku dla stowarzyszeń w województwie i powiecie inowrocławskim