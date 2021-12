Powiat nakielski. Pensje starosty, burmistrzów i wójta mocno poszybowały w górę

Zobacz wideo: Drogowcy w Bydgoszczy przygotowują się do zimy

Przez Polskę przetacza się fala podwyżek pensji dla wójtów, burmistrzów i starostów. Podwyżka uposażeń samorządowców to pokłosie zmian w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także towarzyszącego jej rozporządzenia Rady Ministrów. Nowe przepisy ustalają nowe stawki minimalne i maksymalne wynagrodzeń włodarzy gmin. Ich uchwaleniem zajmują się teraz lokalne samorządy.

W Radzie Powiatu w Nakle nie było jednomyślności

Włodarz powiatu otrzymywać będzie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.344 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2.760 zł, dodatek specjalny wynoszący 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego czyli 3.331,20 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego) w kwocie 1.668,80 zł. W sumie uposażenie starosty to teraz 16.104 zł. Do tej pory zarabiał on 10.620 zł brutto.