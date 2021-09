Powiat Świecki. Pijany kierowca wymusił pierwszeństwo na radiowozie

Do zdarzenia doszło 23 września tuż po północy. Wówczas policjanci z posterunku w Osiu podczas patrolu ledwo uniknęli kolizji z kierowcą vw polo. - Mężczyzna wyjeżdżając z parkingu przy sklepie zajechał drogę mundurowym i zmusił ich do gwałtownego hamowania. Funkcjonariusze postanowili skontrolować pojazd i szybko spostrzegli, że mają do czynienia z pijanym kierowcą. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie – tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.