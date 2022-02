Powiat tucholski. Emocje wokół możliwej likwidacji Zespołu Szkół w Śliwicach

Wracamy do tematu możliwej likwidacji od września Zespołu Szkół w Śliwicach. Radni powiatowi są podzieleni, ale większość była za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania placówki. Sześciu się sprzeciwiło, a dwóch wstrzymało od głosu.

Podjęcie uchwały oznacza, że zarząd powiatu posiada umocowanie, by podjąć dalsze działania, m.in. może zasięgnąć opinii Kuratora Oświaty. Dyskusja na powiatowej sesji była długa i emocjonująca. Nikt nikogo nie przekonał do zmiany stanowiska.

Za uchwałą głosowało dziewięciu radnych, przeciw byli: Barbara Drewczyńska, Antoni Lewandowski, Andrzej Urbański, Jerzy Kowalik, Sławomir Majnert i Beata Rode. Od głosu wstrzymali się: Andrzej Pruszak i Edyta Hoppe.

W skład Zespołu Szkół w Śliwcach wchodzą Branżowa Szkoła I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące. Od powstania ogólniaka nigdy nie było w nim naboru, a zainteresowanie nauką w Branżowej Szkole I stopnia z roku na rok jest coraz mniejsze.

W roku szkolnym 2021/2022 nie utworzono I klasy, ponieważ podanie złożyło tylko 10 osób. W tym roku szkolnym naukę w dwóch klasach III zakończy 32 uczniów, a w klasie II uczy się 15 uczniów!

Za likwidacją szkoły przesądzają demografia i ekonomia. Dotąd subwencja wystarczała na finansowanie szkoły, ale teraz trzeba byłoby dokładać. Waldemar Kierzkowski, naczelnik wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Tucholi, mówił, że powiat musiałby znaleźć dodatkowe 300 tys. zł. W przyszłym roku też raczej nie uda się utworzyć I klasy. To oznaczałoby, że placówka liczyłaby 15 uczniów.

Jerzy Kowalik, radny powiatowy, a zarazem doradca wojewody, głosował przeciw zamiarowi likwidacji. Mówił, że jako nauczyciel ma pogląd, że szkołę należy przybliżać do ucznia. Uczniowie ze Śliwic, które są położone 30 km od Tucholi, mają utrudniony dojazd.

Zdaniem naczelnika Kierzkowskiego uczniowie mogą nawet skorzystać, gdy zajęcia (dwa razy w tygodniu, pozostałe dni to praktyki) będą mieć w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Dlaczego? Ponieważ teraz powiatu nie stać, by odpowiednio wyposażyć pracownie w szkole w Śliwicach - "są one na minimalnym poziomie". Kierzkowski zaapelował, by radni wskazali konkretną szkołę, z której należy zabrać 300 tys. zł, by dołożyć je do ZS w Śliwicach. Dodał, że uczniowie będą mieli zapewniony przez samorząd dojazd do szkół w Tucholi.

Andrzej Urbański podniósł kwestię, że młodzież w Tucholi będzie się uczyć w przepełnionych 40-osobowych klasach. - Utrudnimy życie tym uczniom ze Śliwic, ale także tamtym w Tucholi podwoimy liczebność. Halina Janowska-Giłka oceniła: Nie są to uczniowie specjalnej troski, gdzie nauczyciel trafia do domu. To uczniowie pełnosprawni, by móc dojechać do szkół...

Dorota Gromowska, przewodnicząca Rady Powiatu, uznała, że w niemal każdej kadencji radnych czekają trudne decyzje. Przypomniała świetnie wyposażoną, ale zlikwidowaną od wielu już lat szkołę w Kamienicy. Uczęszczało do niej więcej uczniów, sytuacja finansowana była znacznie lepsza, a i tak została zlikwidowana.

