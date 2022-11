Powiat tucholski. Kto zajmie się pacjentami? Opiekunki medyczne!

Opiekunki medyczne. Będzie ich więcej niż pielęgniarek

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tucholi - kiedy

Wracając do tematu finansów, inwestycja, jaką jest budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kosztować będzie więcej o milion złotych. Nadal nie wiadomo, skąd będą wzięte te pieniądze. Jak już pisaliśmy, zadanie miało zostać zakończone do października. Ale teraz jest mowa o końcu pierwszego kwartału. Początkowo prezes Katulski nie chciał przystać na nowy termin. Ostatecznie uznał, że wtedy może pojawi się możliwość pozyskania jeszcze dodatkowych środków. To dlatego, że oprócz ZOL-u będzie nowoczesna rehabilitacja, na którą być może uda się otrzymać zewnętrzne środki. - Jeśli do połowy roku placówka ruszy i zacznie przyjmować pacjentów, to w mojej ocenie będzie to dobra sytuacja - mówił radnym Katulski. - Zresztą lepiej uruchamiać taki obiekt latem niż zimą. Szczególnie, gdy spojrzeć na wysokie koszty związane z ogrzewaniem i cenami prądu.

Co do brakującego miliona na ZOL Katulski liczy na zmianę kwalifikacji wydatków i "wyszarpnięcie go" z RPO.

W tucholskim szpitalu jest już lepsza sytuacja z zatrudnieniem lekarzy. Zaczyna natomiast brakować pielęgniarek. Czy jest na to rada i jakie są inne problemy?