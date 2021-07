Powiat tucholski. Leją asfalt dla bezpiecznej jazdy na drodze do Raciąża

Przypominamy, że zadanie jest realizowane przez firmę SOLO z Tucholi. Obejmuje usunięcie ok. 4 kilometrów uszkodzonej nawierzchni i zastąpienie jej nową. Aby wyobrazić sobie skalę prowadzonych prac, oznacza to ściągnięcie 5 tysięcy ton starej masy bitumicznej! Choć trudno w to uwierzyć, prace toczą się zgodnie z harmonogramem, pomimo obecnych warunków atmosferycznych. Bo z jednej strony pogoda sprzyja, skoro nie pada, ale były też uciążliwe upały. Żar z nieba uzupełniany był żarem bijącym z kładzionej w temperaturze 160-170 stopni masy bitumicznej, co stwarzało trudne do wytrzymania warunki pracy.

Starosta Michał Mróz przekazał pracownikom wykonującym swoje zadania w tak trudnych warunkach słowa najwyższego uznania. To dzięki nim już niedługo kierowcy będą mogli cieszyć się dużym komfortem jazdy na remontowanym odcinku.