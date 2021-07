Powiat tucholski. "Nowodworek" po przejściach. Szukają nowego dyrektora

O sprawie pisaliśmy w tekście pt. "Nauczyciele tucholskiego "Nowodworka" chcą odwołania dyrektorki Marioli Cyganek. Dyrektorka złożyła rezygnację".

Ujmując sprawę w dużym skrócie, Rada Pedagogiczna szkoły czuła się ignorowana, zarzucała dyrektorce władcze rządy i brak współpracy. Próbowaliśmy skontaktować się z Mariolą Cyganek, by poprosić ją o komentarz, ale przy każdej z dwóch podjętych prób słyszeliśmy, że nie ma w jej szkole. Przez sekretariat przekazaliśmy prośbę, by wobec tego, to ona się z nami skontaktowała. Ale dyrektorka nie oddzwoniła.