Powiat tucholski. Światłowód cieszy, ale nie wszystkich. Mieszkańcy mają wiele pytań

- Są takie obszary w gminie Lubiewo, które nie są przewidziane do ułożenia światłowodu - mówił radny Skałecki na sesji. - I tak jest w całym powiecie. Mieszkańcy zgłaszają też, że nie podoba im się, że ta sieć jest często napowietrzna - budowane są słupy i później kable są zawieszane.

Zdarza się, że słupy są na wylocie bram, furtek. Dopiero po interwencjach błędy są naprawiane. - Wydaje się, że ta sieć w jak największym stopniu powinna być ułożona w gruncie, wtedy warunki atmosferyczne, anomalie pogodowe nie powodują, że może nastąpić uszkodzenie przewodów - podkreślał radny Skałecki.

Radny Andrzej Pruszak dziwił się, że skoro jest to nowa inwestycja, to linia nie idzie w ziemi. - Gdy budujemy nowy dom, czy możemy starego kopciucha zainstalować? - pytał radny Pruszak. - Jeżeli kładzie się instalacje w ziemi, jest na pewno to bezpieczniejsze i trwalsze. Przy kolejnej wichurze może urwać kable, bo gałęzie spadną.

Dla Sławomira Majnerta jeszcze większym błędem są sytuacje, gdy jedna ulica jest wpięta, a druga obok - nie. - Inwestycja miała być raczej dla wszystkich mieszkańców - mówił.