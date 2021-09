Powiat tucholski. Świnie w odwrocie. - Chce się płakać - mówi powiatowy lekarz weterynarii

- Agencja przesyła nam dwa razy do roku raporty, na podstawie których robimy plany badań. Chce się płakać - mówił o spadającym pogłowiu świń Michał Mikołajczak, powiatowy lekarz weterynarii w powiecie tucholskim.

1 października minie 14 lat, jak Mikołajczak został powiatowym lekarzem weterynarii. Od tego czasu wiele się zmieniło. Wówczas w powiecie było 1 tys. 200 stad świńskich, a teraz jest ich ponad 500, z czego aktywnych jest od 370 do 400.

Powiat tucholski jest teraz "powiatem krówskim"

Liczby są niższe i ma to związek z afrykańskim pomorem świń. Teraz, jak stwierdził Mikołajczak, o powiecie tucholskim można powiedzieć raczej, że jest "powiatem krówskim".

Rośnie też liczba dużych gospodarstw, których właściciele niekoniecznie są mieszkańcami powiatu. - Dlatego dbajmy o to, żeby te stada zostały - apelował lekarz weterynarii. - Jeżeli macie kogoś w sąsiedztwie i wiecie, że nie ma u siebie maty ochronnej, zwróćcie mu uwagę. To przecież tak naprawdę mała rzecz, a bardzo dużo daje.