Powiat tucholski. W dobie pandemii stary tomograf z 2010 r. nie zdaje egzaminu

Tak było wówczas. Dziś tomograf w Tucholi jest już stary, zaledwie 16-rzędowy. Ta liczba to ilość warstw, które się jednorazowo prześwietla. To, co kiedyś było nowoczesne, jest dziś starą technologią. Tak więc szpitale zabiegają o nowe urządzenia.

Nowy tomograf dostanie lecznica w w Chojnicach. 19 stycznia podpisano tam umowę z wojewodą pomorskim na dofinansowanie w wysokości 2 mln 679 tys. zł. 2 mln zł to dotacja na tomograf (ma kosztować 3 mln zł), a reszta to fundusze na karetkę oraz zmodernizowanie instalacji tlenowej.

Natomiast w Tucholi z pozyskanych środków - dzięki interwencji wojewody - zrealizowano zadanie pod nazwą "koncentrator tlenu". - Bardzo dziękujemy panu wojewodzie za pomoc, bo teraz nie ma konieczności przewożenia setek butli, by dostarczały tlen dla pacjentów - mówi starosta Michał Mróz. - Ale prosimy też o pomoc, jeżeli idzie o kupno tomografu i cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla naszego szpitala.