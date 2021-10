Powiat tucholski. Wydali 12 milionów złotych na 12 kilometrów dróg

Zadanie w Śliwicach zmierza do końca. To przebudowa drogi relacji Czersk - Tleń, odcinek o długości 3 tys. 65 metrów. Wartość modernizacji opiewa na 3 mln 400 tys. zł. - Prace zakończono - mówi "Pomorskiej" Zenon Poturalski, wicestarosta tucholski. - Prowadzone są odbiory zgłoszonych poprawek.

To kolejny ważny fragment infrastruktury drogowej w gminie Śliwice, który uzyskał nową nawierzchnię. Warstwa ścieralna była gotowa na przełomie sierpnia i września, więc mieszkańcy już korzystają z drogi.

Druga inwestycja to remont odcinka Kamienica - Bagienica w gminie Gostycyn. Wykonawca dosyć późno rozpoczął roboty, ale to było proste zadanie o wartości ok. 570 tys. zł i długości 1 tys. 680 metrów. Ustalony termin zakończenia to 5 listopada. Wkrótce prowadzone będą tam nasadzenia drzew. Pisaliśmy wcześniej o dwóch zadaniach na traktach powiatowych. Pierwsze to przebudowa trasy: Raciąż - droga 240. Kosztowało 4 mln 600 tys. zł, z tegorocznych było najdroższe. Wykonano odcinek 4 tys. 95 metrów.

Na ukończeniu jest poważny remont mostu w Nadolniku. Trzeba było wydać na niego 2 mln zł. Termin zakończenia przewidziano na 24 listopada. Wczoraj miała się pojawić pierwsza masa warstwy na podbudowie tłuczniowej. - Prace mostowe zakończono, teraz realizowane są roboty drogowe - informuje Poturalski.