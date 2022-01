Powiat włocławski. 48-letnia rowerzystka śmiertelnie potrącona przez samochód w gminie Baruchowo

Do pierwszego z wypadków doszło w sobotę (29 stycznia) przed godz. 7.00 w miejscowości Zakrzewo-Parcele (gm. Baruchowo). Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru wyprzedzania, kierujący pojazdem volkswagen uderzył w jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę. Niestety kobieta zmarła. Zgodnie z decyzją prokuratora, ciało rowerzystki zostało zabezpieczone do dalszych badań. Policjanci ustalili, że 46-letni kierowca auta był trzeźwy. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy .

Kolejny wypadek miał miejsce w niedzielę (30 stycznia) około godz. 11.30 na Alei Królowej Jadwigi we Włocławku. Policjanci wstępnie ustalili, że 29-latek jadący seatem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i po wjechaniu w rozlewisko na jezdni stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w wiadukt kolejowy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy.

W obu tych sprawach prowadzone są obecnie postępowania, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności zaistniałych wypadków.