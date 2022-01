Powiat włocławski zainwestuje w tym roku nie tylko w budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Na co jeszcze pójdą miliony złotych?

Główna inwestycja tego roku to kontynuacja budowy Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu zakładają, że z puli prawie 54 milionów złotych aż 22 miliony 600 tysięcy wydatkowanych będzie na tę inwestycję. Plan jest taki, żeby w listopadzie tego roku nastąpiło oddanie dwóch trzecich tego budynku i żeby obiekt był na początku przyszłego roku udostępniony mieszkańcom. Starosta Roman Gołębiewski zapewnia, że powiat czyni starania, aby ta inwestycja znalazła się na liście indykatywnej RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. A przypomnijmy, że 6 milionów złotych dofinansowania na to zadanie powiat otrzymał w ubiegłym roku. Ponad 30 miliony złotych władze powiatu chcą przeznaczyć na inwestycje drogowe i remonty. Jednak jak podkreśla starosta, praktycznie wszystkie zadania drogowe planuje się zrealizować z udziałem funduszy zewnętrznych. Jest już promesa na przebudowę drogi Modlibórz -Kłóbka - Chodecz. Trzy wnioski złożone są do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg: Lubomin - Izbica Kujawska, Włocławek- Szpetal Górny, Czerniewiczki - Ossówek.

W planie jest także budowa kilku odcinków chodników. A i remont mostów. To ostatnie zadanie co prawda nie zostało wpisane do budżetu, ale jeśli powiat dostanie dofinansowanie, to poczyniona zostanie korekta. Jak powiedział nam starosta Roman Gołębiewski, planowane są prace na mostach w Lubrańcu i gminie Choceń.

Starostwo Powiatowe we Włocławku pracuje także nad kolejnymi dokumentacjami zarówno drogowymi, jak i budową Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. W tym roku na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji zapisane jest w budżecie powiatu 150 tys. złotych.