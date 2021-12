Portfel Zbigniewa Słomskiego, wójta gminy Fabianki będzie grubszy. Zyskają też radni gminy

Poza jednak podjęciem uchwały o nowym wynagrodzeniu wójta, do czego obligowała zmieniona ustawa, Rada Gminy podjęła też decyzję o nowych, wyższych dietach. I tak przewodniczący samorządu będzie pobierał dietę w wysokości 1950 złotych (dotychczas było to 1300 złotych), wiceprzewodniczący rady 1100 złotych (dotychczas było to 700 złotych). Tyle samo co przewodniczący rady otrzymają też przewodniczący komisji. Dla pozostałych radnych dieta wzrośnie z 600 złotych do 1 tysiąca zł.

Wyższy ryczałt został też przyznany sołtysom - będą oni otrzymywać nie 300 złotych miesięcznie, ale 500 złotych. Czy w przyszłym roku mieszkańcy gminy Fabianki będą płacić wyższe podatki? Otóż, nie. W tym roku nie zostały podniesione ani stawki podatku od nieruchomości, ani podatek rolny, ani od tzw. środków transportu.