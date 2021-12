Wójt gminy Boniewo ma już wyższą pensję, a radni wyższe diety. Burmistrz Chodcza jeszcze bez podwyżki

Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz do tej pory zarabiał miesięcznie 9 tys. 600 złotych brutto. Ale po zmianach w ustawie, która określiła minimalny i maksymalny pułap wynagrodzenia, wójt będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie, choć to najniższe z możliwych - 15 tys. 570 złotych brutto. Rada Gminy w Boniewie poza jednak podjęciem uchwały o nowym wynagrodzeniu wójta, do czego obligowała zmieniona ustawa, podjęła też decyzję o nowych, wyższych dietach. I tak przewodniczący samorządu będzie pobierał dietę w wysokości 2140 złotych (dotychczas było to 1432 złote). Dla pozostałych radnych dieta wzrośnie z 480 złotych do 720 zł.

Wyższy ryczałt został też przyznany sołtysom - będą oni otrzymywać nie 250 złotych miesięcznie, ale 375 złotych. Ale podatki w tej gminie w przyszłym roku nie wzrosną. Jak powiedział nam wójt Marek Klimkiewicz, na tegorocznym poziomie został pozostawiony zarówno podatek rolny, od nieruchomości, jak i od środków transportu.