Powiatowa Gala Rad Samorządów Uczniowskich w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim. Młodzi chcą działać! Wiemy, co zamierzają zrobić

W Wieldządzu w piątek, 15 października spotkali się przedstawiciele rad samorządów uczniowskich z pięciu szkół podstawowych w powiecie wąbrzeskim: "dwójki" i "trójki" z Wąbrzeźna, z Jarantowic, z Zielenia oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z gminy Płużnica. W trakcie Powiatowej Gali Rad Samorządów Uczniowskich odbyły się prelekcje i wystąpienia, podczas których przedstawiciele rad mogli zdobyć niezbędne informacje o tym, jak realizować swoje pomysły, mogli dzielić się doświadczeniem, a następnie poznawać się, pracując w grupach.

Większość przedstawicieli rad, z którymi udało nam się porozmawiać liczyło, że w trakcie spotkania poznają nowe osoby oraz dowiedzą się od nich o ich pomysłach, które mogłyby stać się inspiracją do zrealizowania w ich szkole. Podpytaliśmy zatem, co już udało się zrealizować uczniom oraz co planują zrobić.

Jak przekazała nam Martyna Właśniewska z klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy wraz z Klaudią Antoszek w zeszłym roku szkolnym zorganizowały różowe skrzyneczki, które zostały umieszczone w damskich toaletach w szkołach w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej, a wewnątrz których znajdują się tampony i podpaski. Rada samorządu uczniowskiego w tej szkole wyszła także z inicjatywą montażu luster w łazienkach oraz zorganizowała imprezy z okazji walentynek czy Dnia Postaci z Bajek. W obecnym roku planują m.in. zaangażowanie w sprawy szkoły większej liczby uczniów oraz organizowanie wyjazdów.