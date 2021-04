Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji zostanie wybudowane w podwłocławskim Kruszynie?

Tymczasem władze powiatu planują kolejną inwestycję - budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. To zadanie zostało już wprowadzone do budżetu. Powiat chce rozpocząć pracę koncepcyjną, aby być gotowym do sięgnięcia po fundusze unijne, na przykład z z Krajowego Planu Odbudowy. Do starostwa docierają bowiem informacje, że takie zadania mają być preferowane w nowej perspektywie finansowej.

Gdzie Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji będzie zlokalizowane? Starosta włocławski Roman Gołębiewski na ostatniej sesji Rady Powiatu we Włocławku mówił, że wykonana została analiza terenów, na których można byłoby podjąć się tej inwestycji. Wiadomo, że potrzeba około pięciu - sześciu hektarów gruntów, najlepiej słabej klasy, należących albo do Skarbu Państwa, albo do powiatu włocławskiego, ale z dostępem do infrastruktury, przede wszystkim gazowej, i co ważne usytuowanych w centrum powiatu. W grę wchodzą tereny należące do Skarbu Państwa przy lotnisku w Kruszynie, które powiat chciałby przejąć.

Co mieściłoby się w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji? Starosta zdradził, że powiat chce iść w kierunku budowy małego basenu, małego aquaparku, krytych kortów i krytego boiska.