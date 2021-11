Pożar składowiska opon w Raciniewie. Mija rok od czasu wielkiego pożaru w powiecie chełmińskim [zdjęcia]

Statystyki pożaru w Raciniewie

Pożar składowiska opon w Raciniewie statystycznie osiągnął rozmiar bardzo dużego, a jego ugaszenie trwało łącznie 94 godziny. Rozmiary pożaru, ilość użytych sił i środków do jego likwidacji zaliczają go do jednego z największych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnich 20 latach. Gasiło go łącznie 797 strażaków PSP i OSP. Użyto 106 samochodów gaśniczych i sprzęt ciężki m.in. z jednostki wojskowej.