Pożar w Nadrożu niedaleko Rypina. Spłonął dach domu jednorodzinnego. Potrzebna pilna pomoc

Jak podaje PSP w Rypinie, w Nadrożu spalił się garaż, połączony z budynkiem mieszkalnym. Pożar rozprzestrzenił się także na dach całej posesji.

– Od niedzielnego poranka trwa akcja zabezpieczenia dachu, poprzez zakładanie plandek – tłumaczy bryg. Andrzej Górecki z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. – To kluczowa sprawa, żeby ochronić budynek przed warunkami atmosferycznymi, do czasu odbudowy.

– W czasie pożaru spłonęły dwa garaże, połączone z domem – wyjaśnia pani Patrycja, córka poszkodowanego przez żywioł małżeństwa. – Spłonął też dach, woda zalała część domu. Potrzebujemy choćby najmniejszego wsparcia, by móc w miarę szybko odbudować część domu, zanim przyjdą deszcze. Garaż to było ogromne hobby mojego taty. Nie mogę się pogodzić, że coś w co włożył tak dużo pieniędzy i czasu, tak po prostu przepadło. Motocykle, klucze, sprzęty. Nic nie ma.