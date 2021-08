Pożar zniszczył dom rodziny z Witoldowa. Trwa zbiórka na jego odbudowę

Alarm podniesiono w nocy 22 lipca. Jednak gdy ratownicy dotarli na miejsce budynek cały zajęty był już ogniem. Pomimo ich wysiłków niewiele udało się uratować. Żywioł zniszczył cały dobytek rodziny. W jednej chwili zostali z niczym. Na szczęście, nikt z domowników nie odniósł obrażeń. To jedyna pociecha.

Gmina przygotowała dla pogorzelców mieszkanie w Stopce. Ale 5 -osobowa rodzina marzy o powrocie do własnego domu. W wielu miejscach gminy Koronowo rozwieszone zostały apele o finansową pomoc dla poszkodowanych.

„W domu dziadków naszego kolegi Jacka Treli doszło do pożaru, prawdopodobnie z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. Budynek nadaje się do wyburzenia. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe. Na stronie internetowej zrzutka.pl trwa zbiórka. Można też zgłaszać się bezpośrednio do Jacka (tel. 60-941-40-36).”