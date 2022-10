Prace na ul. Ogrodowej w Koronowie zakończą się z poślizgiem. Na Sienkiewicza terminy też gonią [zdjęcia]

Przebudowa ul. Ogrodowej to jedna z inwestycji drogowych, na którą w mieście czekano od dawna. To ważny trakt, swoją siedzibę ma tu m.in. koronowska straż pożarna. Z czerech firm, które stanęły do przetargu wybrano bydgoskie przedsiębiorstwo PROJBUD.

Koszty przebudowy znaczne, 6 mln 150 tys. zł. Gros pieniędzy na ten cel, bo ponad 5,5 mln zł, samorząd otrzymał w formie dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.