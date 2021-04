Pracownicy sezonowi zakasają rękawy i ruszą do sadów? Plantatorzy pełni obaw

Jeśli chodzi o pracę nad Wisłą, wciąż najwięcej zezwoleń dostają Ukraińcy – w 2020 roku wydano ich aż 296 491 (dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Przez pandemię, podróże z państw spoza Unii Europejskie są jednak utrudnione, sadownicy obawiają się, że znów zabraknie im rąk do pracy. Unia Owocowa wskazuje przy tym: Żadne z państw członkowskich UE nie podjęło kroków do priorytetowego zaszczepienia przeciw COVID-19 niektórych grup pracowników m.in. osób odpowiedzialnych za zbiory, pakowaczy czy kierowców ciężarówek.

- Obawiamy się, że produkcja owoców miękkich ograniczy nam dostępność osób do pracy, ponieważ liczba plantacji borówkowych stale rośnie. W gospodarstwie pracownicy mogą świadczyć pracę podczas kwarantanny, natomiast w przypadku firm nie ma takiej możliwości. Z pewnością działa to na minus pod kątem pracy w przedsiębiorstwach w porównaniu do gospodarstw. Co do plantacji sadowniczych – na ten moment nie ma odczucia, że rąk do pracy będzie brakowało. W zeszłym roku dochodziło do sytuacji, w których sadownicy mieli pracowników wyłącznie na czas kwarantanny, co było dużym utrudnieniem organizacyjnym - po kwarantannie u gospodarza pracownicy sezonowi wyjeżdżali do docelowych miejsc pracy, gdzie odbycie kwarantanny wiązałoby się z brakiem zarobku - wyjaśnia Emilia Lewandowska z Fruit-Group, członkini Unii Owocowej.