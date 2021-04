Nawet w rolnictwie ekologicznym Unia Europejska ogranicza stosowanie niektórych środków ochrony roślin

Uprawa tytoniu w Polsce wymaga wpisu do rejestru. Mniej rolników chce go na polu

Zdaniem prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego, dyr. Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, na polskim rynku jest rzeczywiście mniej tych środków niż w zachodniej części Europy, jednak te które są u nas dostępne zawierają wszystkie substancje podstawowe dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej. Dodaje, że u naszych zachodnich sąsiadów jest więcej preparatów generycznych. Ogranicza, ale co w zamian?

Profesora niepokoi jednak unijna tendencja do ograniczania stosowania niektórych środków ochrony roślin, nie dając rolnikom odpowiedniej alternatywy.

A szczególnie rolnicy konwencjonalni odczuli to, że w ostatnich dwóch latach Unia Europejska wycofała zgodę na stosowanie aż 20 substancji czynnych środków ochrony roślin. A w tym czasie przybyły tylko trzy nowe, które działają na agrofagi bardzo krótko, a to wymusza zwiększenie liczby zabiegów ochronnych. To nie tylko podnosi koszty ochrony roślin, ale i - jak podkreśla wielu rolników oraz naukowców - wcale nie pomaga w ochronie środowiska.