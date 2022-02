Prawdziwa liczba zakażeń omikronem jest wielokrotnie większa niż było to wcześniej

- Skoro inne kraje luzują obostrzenia, to może chętnie słuchamy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że “mamy do czynienia z początkiem końca pandemii”?

- Jeżeli chodzi o liczbę hospitalizowanych osób, szczególnie w naszym regionie, to na razie tego nie widać. Z tego co wiem, szpitalne oddziały cały czas wypełnione są pacjentami.

- Pod względem liczby zakażeń jesteśmy na trzecim miejscu w kraju po Wielkopolsce i Mazowszu. A może patrząc na to, jak z luzowaniem obostrzeń radzą sobie w Wielkiej Brytanii, to potrzebujemy takich deklaracji?

- Tylko Wielka Brytania, w porównaniu do Polski, ma nieporównywalnie więcej zaszczepionych obywateli. Kraje z wysokimi wskaźnikami wyszczepienia mogą sobie na takie kroki pozwolić.

- A u nas szczepienie utknęło w martwym punkcie.