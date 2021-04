Prawo Jazdy - na tych zadaniach egzaminacyjnych kursanci oblewają najczęściej [zdjęcia]

1. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu to przyczyna największej liczby porażek na egzaminie państwowym. To zadanie odbywa się na placu manewrowym. - Najczęściej dzieje się to podczas jazdy do tyłu, a bezpośrednią przyczyną porażki jest najechanie na jeden z ustawionych na linii ciągłej pachołków lub przejechanie kołem ciągłej linii – wyjaśnia Tomasz Szoch, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, egzaminator nadzorujący. Drugą próbę otrzymuje się gdy koło tylko najechało na linię, gdy egzaminator stwierdził brak płynności jazdy na pasie ruchu (np. zgaśnięcie silnika). Dwa takie same błędy oznaczają porażkę.

Filip Kowalkowski