Prawo medialne – apokalipsa czy zwykły dym? Pytamy ekspertów

Prof. Roman Bäcker, politolog z UMK osobiście postanowił przyłączyć się do manifestacji i protestować przeciwko zmianom prawnym, które mogłyby dotknąć TVN.

Zupełnie inaczej podchodzi do sprawy dr Hanna Karp z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: - Mamy do czynienia z chaosem i szumem informacyjnym. Zrównano kwestię przedłużenia koncesji dla TVN24 przez Krajową Radę z ustawą medialną. Zrobiono z tego jedną sprawę i to powoduje zamieszanie. Media, które są zaprzyjaźnione i z opozycją i z ruchem KOD-u (który teraz widać, że ma swój czas reaktywacji), próbują zebrać dzisiaj siły.