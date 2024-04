Prawybory w Golubiu-Dobrzyniu. Kogo poprzesz w 2 turze wyborów na burmistrza? - sonda Karolina Rokitnicka

21 kwietnia w 2 turze wyborów na burmistrza Golubia-Dobrzynia powalczą: Dominika Piotrowska i Mariusz Piątkowski. Już dziś możesz wyrazić swoje poparcie dla wybranego kandydata w naszej prawyborczej sondzie Collage PP

Przed nami druga tura wyborów samorządowych na burmistrza Golubia-Dobrzynia. 21 kwietnia 2024 mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził miastem przez najbliższych 5 lat - czy będzie to Mariusz Piątkowski czy Dominika Piotrowska. Już teraz dajemy możliwość zagłosowania mieszkańcom w naszych prawyborach, które potrwają do 18 kwietnia do godz. 17.