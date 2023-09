Premier Morawiecki mówił w Kruszwicy o inwestycjach z rządowym wsparciem prowadzonych w małych miastach [zdjęcia]

- Oczywiście nasi poprzednicy mówią, że też dużo robili. Policzyliśmy to z panem wojewodą na przykładzie sztandarowego programu opozycji, tak zwanych schetynówek. Przez osiem lat rządów nasi poprzednicy wydali na ten cel ponad 300 milionów złotych. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydaliśmy na wsparcie inwestycji drogowych dwa i pół miliarda złotych. I to najlepiej pokazuje różnicę. Często pada zarzut, że to są pieniądze Polaków. To prawda, bo pieniędzmi tymi gospodaruje rząd. Jest tylko pytanie, jak nimi gospodaruje? Tamten rząd nie był w stanie rozwiązywać problemów, które my dzisiaj rozwiązujemy. W przypadku Kruszwicy rządowe wsparcie, to skok cywilizacyjny - zaznaczył minister Schreibner.