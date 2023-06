Prezenty na zakończenie roku szkolnego dla nauczyciela. Niektóre pomysły zadziwiają

Walizki w zestawie

Co nauczyciel z Bydgoszczy powie - trafia do internetu

Kalendarz na stary rok

Nauczyciele również opowiadają o niespodziankach mniej i bardziej trafionych od uczniów. Polonistka z Bydgoszczy dostała terminarz. - To był kalendarz nauczyciela na rok szkolny 2020/2021. Fajnie, tyle że zaczynał się rok 2021/2022. Nauczycielka języka angielskiego spod Torunia otrzymała kiedyś mapę Wielkiej Brytanii z zaznaczonymi największymi atrakcjami turystycznymi. Swoiste oznakowanie było jednak nietypowe. Przykładowo: Pałac Buckingham miał otwierane okna, Tower of London (Twierdza Londyńska) została wyposażona w niby-miarę do pomiaru wysokości, a London Eye (Diabelski Młyn) posiadał ruchomą karuzelę na wyposażeniu.

Sztuczne kwiaty

Nauczyciel spod Bydgoszczy opisuje sytuację, która miała miejsce na starcie jego kariery zawodowej. - Byłem pierwszy raz wychowawcą. Dostałem kilka bukietów od uczniów. Wszystkie wyglądały identycznie. Wcześniej przygotowałem wazony z wodą. Jeszcze podczas pożegnania w sali, wstawiłem w nie kwiaty. Uczniowie zaczęli dziwnie się uśmiechać. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero jedna z uczennic mnie uświadomiła: kwiaty były sztuczne, chociaż o prawdziwym zapachu.

Od dawna trwa dyskusja na temat obdarowywania nauczycieli. Jedni prawnicy grzmią: - Nauczyciel jest urzędnikiem i zgodnie z przepisami nie wolno mu przyjąć jakiegokolwiek prezentu, którego wartość przekracza 50 zł. W innym przypadku może zostać posądzony o przyjęcie łapówki.

Drudzy odpowiadają pierwszym: - Upominek dla nauczyciela z okazji chociażby zakończenia roku znajduje uzasadnienie w tradycji. Nie wtrącajmy pedagogów do lochów za przyjęcie przez nich kwiatka i bombonierki. Vouchery do spa czy bony do jubilera to jednak co innego. Nauczyciele dostać ich nie powinni.