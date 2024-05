Prezes CUK Aniołów Toruń Karol Lejman o wzmocnieniach po awansie, nowej hali i roli Wilfredo Leona w klubie

Po pierwszym meczu wróciłem do domu, położyłem się do łóżka i dwie godziny nie mogłem zasnąć. Do turnieju przystępowaliśmy z ciężkim bagażem trzech lat oczekiwań, emocji i ambicji. Tworzyliśmy projekt przecież nie po to, aby tkwić w II lidze. Klub ma rosnąć i to wszystko co zbudowaliśmy dookoła sprawiało, że w II lidze było nam za ciasno. To jest bardzo brutalny system rozgrywek, o czym przekonaliśmy się dwukrotnie. Jeden nieudany mecz, słaby dzień może przekreślić wysiłek całego sezonu, wszystko weryfikowane jest w jeden weekend. Wiedzieliśmy, że byliśmy faworytem i presja była jeszcze większa, ale też pamiętaliśmy, że rok wcześniej zabrakło nam seta w meczu z teoretycznie najsłabszym rywalem. Udało się, kamień wpadł z serca, ale myślę, że także siatkarzom i kibicom. Musieliśmy to zrobić, aby iść do przodu.