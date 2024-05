CUK Anioły Toruń w I lidze. Mamy zdjęcia z fety siatkarzy i kibiców - zobaczcie!

CUK Anioły Toruń - Avia Sędziszów Małopolski 3:1 (29:31, 25:20, 25:23, 25:20)

W pierwszym sobotnim meczu KS Rudziniec pokonał 3:1 Spartę Grodzisk. tej sytuacji wszystko było jasne: jakiekolwiek zwycięstwo CUK Aniołów oznacza upragniony awans do Tauron I ligi. Zadanie wydawało się proste: Avia Sędziszów to, przynajmniej w teorii, najsłabszy zespół w finale , pierwszy mecz przegrała 0:3, a torunianie poradzili sobie z tym rywalem w turnieju półfinałowym.

Torunianie musieli sobie radzić z presją, rywale nie mieli nic do stracenia. I to było widać w 1. secie, gdy rywale nie zrazili się początkową przewagą Aniołów i to oni mieli pierwsi piłkę setową, a w końcu wygrali na przewagi.