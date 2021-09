Prezydent Bydgoszczy pisze do premiera w sprawie spalarni. Chce zmian w prawie

Prezydent zwrócił się z oficjalnym pismem do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosi w nim o skierowanie na szybką ścieżkę legislacyjną zmian w ustawie "Prawo budowlane" i przepisach o odpadach. Chodzi o takie nowelizacje norm prawnych, które uniemożliwiałyby budowę spalarni odpadów na terenie miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

"Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym zarówno w kierowanej do mnie korespondencji, jak i w przestrzeni publicznej" - zaznacza prezydent Rafał Bruski w liście do premiera, by na koniec odwołać się do "skuteczności" legislacyjnej obecnego rządu w słowach: "Dostrzegając sprawność rządu we wdrażaniu..."