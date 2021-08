Ratownicy na kontraktach wypowiadają umowy. W Bydgoszczy 84, we Włocławku 72. "Grozi paraliż ratownictwa medycznego"

We wtorek wszyscy pracownicy ratownictwa medycznego na umowach cywilnoprawnych w bydgoskiej stacji wypowiedziało umowy. Czas wypowiedzenia to jeden miesiąc, więc, jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, istnieje groźba, że z końcem września nie będzie komu wyjeżdżać do pacjentów.

Ratownicy podjęcie tak radykalnych kroków zapowiadali już miesiąc temu. Na biurko Krzysztofa Tadrzaka, dyrektora WSPR w Bydgoszczy, 20 sierpnia trafiło pismo od pracowników kontraktowych wojewódzkiej stacji, zapowiadające masowe wypowiadanie umów.

"W związku z brakiem porozumienia w zakresie renegocjacji warunków wynagrodzenia ratowników medycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych zmuszeni jesteśmy do zakończenia współpracy z WSPR w Bydgoszczy. (…) Zarówno warunki współpracy, jak i nasze wynagrodzenie pozostają na gorszym poziomie aniżeli pracowników etatowych czy ratowników medycznych świadczących usługi na rzecz innych stacji pogotowia ratunkowego w kraju - czytamy w piśmie ratowników świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych. - Mając na uwadze odpowiedzialność związaną z wykonywanym zawodem, w szczególności za zdrowie i życie pacjentów, jak również obciążenia psychiczne i fizyczne oraz narażenie na utratę zdrowia ratowników medycznych, uważamy, że aktualne warunki zatrudnienia oraz stawka wynagrodzenia nie są ekwiwalentne do charakteru świadczonych przez nas usług.