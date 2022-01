Prezydent Inowrocławia wystawia na licytację maskotkę - "Wiewiórkę ściganą przez CBA". Projektant maskotki protestuje

We wtorek, 25 stycznia, służby prasowe inowrocławskiego ratusza poinformowały o gadżetach, jakie na licytację w ramach 30 Finału WOŚP przekazał prezydent Ryszard Brejza.

"Podczas finału nie zabraknie licytacji gadżetów. Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza co roku gra z WOŚP i przekazuje gadżet na licytację, w ubiegłym roku było to zdjęcie wykonane przez prezydenta, natomiast w tym roku będzie to voucher, pozwalający zaprosić WiewiórInkę na urodziny młodego inowrocławianina. Ponadto, zgodnie z zapowiedziami w mediach ogólnopolskich, prezydent Ryszard Brejza przekazuje na licytację maskotkę - breloczek wiewiórki z certyfikatem "Wiewiórka ścigana przez CBA", która ma symbolizować skalę działań tego organu śledczego, w kontekście naszego miasta" - czytamy w oficjalnym komunikacie nadesłanym przez Adrianę Szymanowską, naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej